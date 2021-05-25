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    15:25, 25 Май 2021 | GMT +6

    Матч с «Кайратом» принес «Астане» нового абсолютного рекордсмена

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абзал Бейсебеков вывел с капитанской повязкой «Астану» на матч КПЛ против «Кайрата» — 1:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот матч на «Астана Арене» для Абзала стал 319 в футболке столичной команды, благодаря чему он обошел Ненада Эрича по количеству игр за «Астану».

    Абзал дебютировал за клуб в первый год создания команды в 2009 году, долгое время остававшись самым молодым дебютантом в истории «Астаны». Затем на несколько лет покинул приделы столицы, сыграв за «Кайрат» и «Восток», но в 2012 году вновь вернулся в клуб. С того времени лишь на полгода он ушел в аренду в польскую «Корону», а остальные годы верой и правдой служил команде.

    Абзал провел 54 матча в еврокубках в футболке столичного клуба, а остальные матчи во внутренних соревнованиях — Чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана. За свои 319 матчей Бейсебеков отметился 14 голами и 22 результативными передачами, входя в список самых результативных игроков в истории клуба.

    За годы выступления за «Астану» Абзал шесть раз становился Чемпионом Казахстана, четыре раза выигрывал Суперкубок Казахстана и дважды Кубок страны, а также сыграл в групповых стадиях Лиги Чемпионов и Лиги Европы.


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