Матч Путинцевой вошел в число самых запоминающихся игр второго раунда на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) представил список самых запоминающихся игр второго раунда на «Ролан Гаррос» с 1996 по 2019 год. В топ попал матч с участием экс-первой ракетки Казахстана Юлии Путинцевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Полный лист выглядит следующим образом:

1. Линдсей Дэвенпорт (США) - Жюстин Энен (Бельгия) - 6:3, 2:6, 7:5 (1996 год).

2. Серена Уильямс (США) - Мария Кириленко (Россия) - 4:6, 6:2, 6:4 (2004 год).

3. Мария Шарапова (Россия) - Каролин Гарсия (Франция) - 3:6, 6:4, 6:0 (2011 год).

4. Аранта Рус (Нидерланды) - Ким Клейстерс (Бельгия) - 3:6, 7:5, 6:1 (2011 год).

5. Франческа Скьявоне (Италия) - Светлана Кузнецова (Россия) - 6:7(11), 7:5, 10:8 (2015 год).

6. Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 1:6, 7:5, 9:7 (2015 год).

7. Моника Пюиг (Пуэрто-Рико) - Юлия Гёргес (Германия) - 7:5, 6:7(4), 7:5 (2015 год).

8. Наоми Осака (Япония) - Виктория Азаренко (Беларусь) - 4:6, 7:5, 6:3 (2019 год).