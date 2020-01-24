+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 5 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Матч против СКА обернулся для «Барыса» рекордом в сезоне КХЛ

24 Января 2020 14:54
Поделиться:
Матч против СКА обернулся для «Барыса» рекордом в сезоне КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матч «Барыса» и СКА в Санкт-Петербурге завершился поражением казахстанской команды со счетом 4:7, сообщает Sports.kz.

Новости по теме
Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после победы над «Йокеритом»
«Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ «Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2 «Авангард» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

На двоих команды забросили 11 шайб, и этот матч стал для «Барыса» самым результативным в регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне. До этого в играх с участием казахстанского клуба не было заброшено более восьми шайб: 25 декабря «Барыс» проиграл все тому же СКА — 2:6, а 14 января победил уфимский «Салават Юлаев» — 5:3.

После 51 матча «Барыс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 67 очков. Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 25 января в Уфе против «Салавата Юлаева».




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив