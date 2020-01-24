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Матч против СКА обернулся для «Барыса» рекордом в сезоне КХЛ
24 Января 2020 14:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матч «Барыса» и СКА в Санкт-Петербурге завершился поражением казахстанской команды со счетом 4:7, сообщает Sports.kz.
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На двоих команды забросили 11 шайб, и этот матч стал для «Барыса» самым результативным в регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне. До этого в играх с участием казахстанского клуба не было заброшено более восьми шайб: 25 декабря «Барыс» проиграл все тому же СКА — 2:6, а 14 января победил уфимский «Салават Юлаев» — 5:3.
После 51 матча «Барыс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 67 очков. Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 25 января в Уфе против «Салавата Юлаева».
Ключевые слова: Спорт,
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