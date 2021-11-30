Матч по мини-футболу состоялся между чиновниками и молодежью Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Дню Первого Президента Республики Казахстан посвятили матч по мини-футболу между командами акима города Тараза и молодежью областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В спортивном комплексе «Dostyk Life» в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан состоялся матч по мини-футболу. Аким города Тараза Ержан Жилкибаев поддержал инициативу молодежи провести очередную встречу в неформальной обстановке и встретиться на мини-футбольной площадке», - пояснили в Медиа-центре акима города.
В составе команды акима города играли руководители и сотрудники аппарата и подведомственных отделов. Молодежная команда сформирована из числа депутатов областного маслихата, молодежного крыла партии «Jas Otan», молодежного ресурсного центра, блогеров и активистов областного центра.
Матчевая встреча завершилась со счетом 7:6, в пользу команды акима города Тараза.
В ведомстве отметили, что такие мероприятия проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также способствуют усилению взаимодействия между акиматом города и молодежной общественностью.
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