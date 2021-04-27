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    22:31, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Матч отбора на ЕВРО U-21 Казахстан-Турция перенесли на осень

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Матч отборочного цикла чемпионата Европы (U-21) 2023 года между командами Казахстана и Турции перенесен из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    8 июня 2021 года молодежная команда Казахстана должна была встретиться с турецкими футболистами в Актобе. Однако сторона оппонентов попросила отложить эту игру.

    Причиной такому решению стало обострение пандемии коронавируса в Турции.

    УЕФА принял решение перенести этот матч на 12 октября текущего года. Стоит отметить, что в рамках турнира Казахстан сыграет против бельгийской команды 4 июня в Актобе.



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