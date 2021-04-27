22:31, 26 Апрель 2021 | GMT +6
Матч отбора на ЕВРО U-21 Казахстан-Турция перенесли на осень
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Матч отборочного цикла чемпионата Европы (U-21) 2023 года между командами Казахстана и Турции перенесен из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
8 июня 2021 года молодежная команда Казахстана должна была встретиться с турецкими футболистами в Актобе. Однако сторона оппонентов попросила отложить эту игру.
Причиной такому решению стало обострение пандемии коронавируса в Турции.
УЕФА принял решение перенести этот матч на 12 октября текущего года. Стоит отметить, что в рамках турнира Казахстан сыграет против бельгийской команды 4 июня в Актобе.