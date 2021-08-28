15:46, 28 Август 2021 | GMT +6
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан-Украина пройдет со зрителями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября национальная сборная Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира-2022 встретится с Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Решением межведомственной комиссии и главного санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матча зрителями при заполняемости до 30 процентов от вместимости стадиона с применением приложения ASHYQ.
Необходимо скачать приложение ASHYQ и узнать заранее свой статус. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок.