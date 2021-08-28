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    15:46, 28 Август 2021 | GMT +6

    Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан-Украина пройдет со зрителями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 сентября национальная сборная Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира-2022 встретится с Украиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Решением межведомственной комиссии и главного санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матча зрителями при заполняемости до 30 процентов от вместимости стадиона с применением приложения ASHYQ.

    Необходимо скачать приложение ASHYQ и узнать заранее свой статус. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок.


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