Матч «Ордабасы» — «Легия» обернулся камбэком со скандалом в Лиге Конференций

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентский «Ордабасы» дома сыграл матч второго отборочного раунда Лиги Конференций с польской «Легией» из Варшавы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Ордабасы»: Шайзада, Мбодж, Малый, Ерланов, Ауро, Тагыберген, Макаренко, Суюмбаев, Исламхан, Садовский, Умаров;

«Легия»: Тобиаш, Енджейчик, Аугустыняк, Панков, Кун, Чельхака, Слиш, Вшолек, Гуаоль, Пекгарт, Жозуэ.

Фаворитами считались гости, они захватили инициативу и атаковали с первых минут, но забить быстрый гол удалось хозяевам, когда при выходе один на один Всеволод Садовский перекинул вратаря. Поляки нарастили темп и создали несколько моментов у ворот Бекхана Шайзада, только их подводило исполнительское мастерство. На старте второй половины угловой Асхата Тагыбергена закончился ударом головой Мамаду Мбоджа и счет увеличился, «Легия» моментами наседала и отыграла один усилиями Томаша Пекгарта, а затем Блаж Крамер установил 2:2 на табло, после этого еще была остановка из-за момента с падением Бобура Абдихоликова в чужой штрафной, зрители негодовали и кидали мусор на поле, тем не менее, итог остался ничейным.

Ответная игра пройдет в ночь с третьего на четвертое августа в Варшаве.

«Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) — «Легия» (Варшава, Польша) 2:2 (1:0)

Голы: Садовский 13 (1:0), Мбодж 48 (2:0), Пекгарт 63 (2:1), Крамер 86 (2:2).