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Матч молодежной сборной Казахстана U-21 против сверстников из Испании перенесен

21 Марта 2020 17:26
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Матч молодежной сборной Казахстана U-21 против сверстников из Испании перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гостевой матч молодежной сборной Казахстана U-21 в рамках квалификации EURO-2021 против сверстников из Испании перенесен из-за пандемии коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Матч между командами должен был состояться 31 марта, новая дата встречи не уточняется.

На данный момент в Испании зафиксировано 18 077 случаев заражения коронавирусом. В Казахстане - 53.

Напомним, что после пяти матчей квалификации EURO-2021 наша сборная занимает третье место с 7 очками в активе.


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Ключевые слова: Спорт, Испания, Коронавирус,
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