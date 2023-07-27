Матч Лиги конференций «Торпедо» Кутаиси - «Актобе» покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 27 июля, в Кутаиси (Грузия) местное «Торпедо» проведет первый матч с «Актобе» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Прямая трансляция матча «Торпедо» Кутаиси — «Актобе» начнется в 23:00 по Астане и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Для «Актобе» это будет первый еврокубковый матч в сезоне-2023/24, в то время как кутаисское «Торпедо» участвовало в первом отборочном раунде Лиги конференций: там грузинский клуб по сумме двух матчей одолел боснийский «Сараево» (3:3, пен. — 4:2). Что касается последнего матча «Актобе», то он прошел в рамках 16-го тура казахстанской Премьер-Лиги и закончился победой над «Кайсаром» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Актобе» не может вылететь на матч Лиги конференций в Кутаиси.