Матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг по теннису пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле женская команда Казахстана по теннису проведет важный матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Наши теннисистки сыграют против команды Германии. В составе соперниц сыграет Анжелика Кербер - бывшая первая ракетка мира и победительница трёх турниров серии «Большого шлема».

Добавим, что матч пройдет с 15 по 16 апреля. Принимать его будет Национальный теннисный центр в Нур-Султане.

Напомним, Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации, в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

В мужском турнире аналогичное соревнование называется Кубок Дэвиса.