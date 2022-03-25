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    23:16, 24 Март 2022 | GMT +6

    Матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг по теннису пройдет в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле женская команда Казахстана по теннису проведет важный матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Наши теннисистки сыграют против команды Германии. В составе соперниц сыграет Анжелика Кербер - бывшая первая ракетка мира и победительница трёх турниров серии «Большого шлема».

    Добавим, что матч пройдет с 15 по 16 апреля. Принимать его будет Национальный теннисный центр в Нур-Султане.

    Напомним, Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации, в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

    В мужском турнире аналогичное соревнование называется Кубок Дэвиса.


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