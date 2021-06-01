Матч команды Казахстана по футболу с Мальтой отменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарищеский матч, запланированный на 7 июня в Австрии против команды Мальты, не состоится. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Национальная сборная Казахстана 4 июня сыграет против команды Северной Македонии в Скопье, а через три дня должна была встретиться с Мальтой в австрийском городе Вольфсберг. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, посольство Австрии в Казахстане отказало в выдаче визы игрокам, тренерам и персоналу.

В связи с этим товарищеская встреча Казахстан – Мальта отменена.

Таким образом, 4 июня состоится игра против Северной Македонии, после чего национальная команда вернется в Казахстан.