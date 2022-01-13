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Матч КХЛ «Витязь» - «Барыс» отменен

13 Января 2022 03:26
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Матч КХЛ «Витязь» - «Барыс» отменен

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Согласно официальному сообщению Континентальной хоккейной лиги, по состоянию на вечер 12 января у четырёх хоккеистов и четырех представителей «Витязя» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом передает МИА «Казинформ».

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С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №586 «Витязь» - «Барыс», запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

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#Спорт   #Хоккей  
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