Матч КХЛ «Барыс» - ЦСКА состоится в Астане

12 Января 2023, 07:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 января в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет московский ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — ЦСКА начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 50 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 48 очков; у ЦСКА после 48 матчей — 67 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях всухую проиграл владивостокскому «Адмиралу» (0:3), а ЦСКА на выезде потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:4), которому наконец-то удалось прервать серию из девяти поражений подряд.