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Матч Казахстана с Узбекистаном казахстанцы увидят в прямом эфире

16 Ноября 2022, 13:06
Матч Казахстана с Узбекистаном казахстанцы увидят в прямом эфире
16 Ноября 2022, 13:06

Матч Казахстана с Узбекистаном казахстанцы увидят в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 16 ноября, в Ташкенте состоится товарищеский матч национальных сборных Узбекистана и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Узбекистан — Казахстан начнется в 19:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Сборная Казахстана в последний раз играла в конце сентября - в заключительном матче Лиги наций она потерпела крупное выездное поражение от команды Азербайджана (0:3). Впрочем, Казахстан все равно занял первое место в группе и поднялся из дивизиона С в дивизион В. Также подопечные Магомеда Адиева получили шансы сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат Европы-2024. Сборная Узбекистана также играла в конце сентября — в товарищеском матче она проиграла сборной Коста-Рики (1:2).


Фото: sports.kz


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