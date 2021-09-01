Матч Казахстан-Украина: допустят ли болельщиков на стадион
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Стало известно, разрешат ли болельщикам присутствовать на матче национальных сборных Казахстана и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Сборная Казахстана в настоящее время занимает 5 место в группе. Ранее наша команда провела два матча. В первой игре 28 марта 2021 года сборная Казахстана уступила дома французам со счетом 0-2, во второй игре 31 марта 2021 года в матче со сборной Украины в Киеве была ничья 1-1.
Решением межведомственной комиссии и главного санитарного врача г. Нур-Султан разрешено посещение матча зрителями при заполняемости до 30 процентов от вместимости стадиона с применением приложения ASHYQ.
Билеты можно приобрести только в режиме онлайн на сайте https://zakazbiletov.kz/. Во избежание большого скопления людей кассы стадиона «Астана Арена» работать не будут.
Необходимо скачать приложение ASHYQ и узнать заранее свой статус. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок.
Предлагаем, краткий предматчевый анонс.
31 августа
18:00 – пресс-конференция главного тренера и игрока национальной сборной Казахстана;
18:30 – тренировка национальной сборной Казахстана. 15 минут открыты для представителей СМИ;
20:00 – пресс-конференция главного тренера и игрока национальной сборной Украины;
20:30 – тренировка национальной сборной Украины. 15 минут открыты для представителей СМИ.
Аккредитационные бейджи представителям СМИ будут выдаваться строго на предматчевых пресс-конференциях.
В день матча пропуски выдаваться не будут.
1 сентября
20:00 – матч Казахстан – Украина
г. Нур-Султан, стадион «Астана Арена».
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