13 Июня 2022 09:15

Матч Казахстан – Словакия за лидерство в группе Лиги наций состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 июня в Нур-Султане на «Астана Арене» состоится матч национальных сборных Казахстана и Словакии в третьей группе дивизиона С Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан – Словакия начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После трех туров сборная Казахстана идет на первом месте в группе, имея в активе семь очков. Казахстанские футболисты победили сборные Азербайджана (2:0) и Словакии (1:0) и сыграли вничью со сборной Беларуси (1:1). Сборная Словакии с шестью очками занимает второе место: она обыграла Беларусь (1:0) и Азербайджан (1:0) и проиграла Казахстану (0:1).