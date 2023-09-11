Матч Казахстан - Северная Ирландия: столичные болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики после завершения матча между Казахстаном и Северной Ирландией не стали сразу покидать трибуны, а убрали за собой мусор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

Вечер воскресенья выдался особенным для казахстанских любителей спорта. Сборная страны принимала дома в Астане команду из Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024.

10 сентября на стадионе «Астана Арена» был аншлаг, были выкуплены почти 30 тысяч билетов. Казахстанцы пришли поддержать отечественную сборную.

Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ «Астана Жастары», так и все неравнодушные болельщики.

Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовали на матче в Астане.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024.