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    08:29, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Матч Казахстан - Северная Ирландия: столичные болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор

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    Фото: акимат Астаны
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики после завершения матча между Казахстаном и Северной Ирландией не стали сразу покидать трибуны, а убрали за собой мусор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

    Вечер воскресенья выдался особенным для казахстанских любителей спорта. Сборная страны принимала дома в Астане команду из Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024.


    10 сентября на стадионе «Астана Арена» был аншлаг, были выкуплены почти 30 тысяч билетов. Казахстанцы пришли поддержать отечественную сборную.

    Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ «Астана Жастары», так и все неравнодушные болельщики.

    Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.

    Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче квалификации к ЕВРО-2024 над командой Северной Ирландии.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовали на матче в Астане.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024.


    Теги:
    Акимат Общество Футбол Видео Волонтёрство Астана
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