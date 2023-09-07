Матч Казахстан - Финляндия в отборе на Евро-2024 по футболу покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане национальная сборная Казахстана сыграет с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Финляндия начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

В своем последнем матче в отборе на Евро-2024 подопечные Магомеда Адиева на выезде обыграли сборную Северной Ирландии (1:0), а сборная Финляндии на своем поле не оставила шансов команде Сан-Марино (6:0). Перед очной встречей Казахстана и Финляндии у обеих команд по 9 очков, и они лидируют в группе Н.

Как сообщалось, дополнительные автобусы запустят в Астане для болельщиков матча Казахстан-Финляндия.

По информации Казахстанской федерации футбола, все билеты на оба матча проданы еще в августе, так что «Астана Арена», вмещающая 32 тысячи человек, обещает быть забитой до отказа.