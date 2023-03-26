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    11:00, 26 Март 2023 | GMT +6

    Матч Казахстан - Дания в отборе на Евро-2024 покажут в прямом эфире

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 марта, в Астане, на «Астана Арене», пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024, в котором сборная Казахстана примет команду Дании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 19:00 по астанинскому времени.

    Напомним, сборная Казахстана проиграла свой первый матч в отборе на Евро-2024, который также проходил в Астане: подопечные Магомеда Адиева потерпели поражение от сборной Словении — 1:2. Единственный мяч в составе сборной Казахстана забил Максим Самородов. Что касается сборной Дании, то она стартовала в этом отборочном цикле с победы над Финляндией со счетом 3:1 благодаря хет-трику Расмус Хёйлунна.


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