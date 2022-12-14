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Матч Казахстан — Дания состоится на молодежном чемпионате мира по хоккею

14 Декабря 2022, 22:01
Матч Казахстан — Дания состоится на молодежном чемпионате мира по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 14 на 15 декабря сборная Казахстана до 20 лет сыграет с командой Дании на молодежном чемпионате мира-2023 по хоккею в Аскере (Норвегия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана выступает в первом дивизионе чемпионата мира в группе А, где также играют сборные Франции, Венгрии, Словении и Норвегии. В первом матче на турнире казахстанская «молодежка» встретилась со сборной Франции и проиграла ей со счетом 0:2. Во втором матче казахстанские хоккеисты одержали победу над сборной Венгрии — 3:2.

Что касается выступления сборной Казахстана на предыдущем молодежном чемпионате мира, который проходил в Херсхольме (Дания), то там она заняла четвертое место в группе А дивизиона I.


Фото: sports.kz


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