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    18:30, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Матч «Кайрат» - «Омония» покажут в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет матч «Кайрат» - «Омония» сегодня в прямом эфире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК «Қазақстан».

    Встреча пройдёт в рамках группового раунда нового клубного турнира УЕФА - Лиги Конференций. Отметим, что «Кайрат» впервые в своей истории пробился в групповой этап Еврокубка. В группе H «Кайрат» за путевки плей-офф будет сражаться с кипрской «Омонией», швейцарским «Базелем», азербайджанским «Карабахом».

    Матч «Кайрат» - «Омония» пройдёт сегодня на Центральном стадионе Алматы. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнётся в 20:20 по времени Нур-Султана. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на официальном сайте qazsporttv.kz, а также в мобильном приложении «Qazaqstan.tv».


    Фото: fckairat.com
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