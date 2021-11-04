Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Матч группового раунда Лиги конференций «Кайрат» - «Карабах» пройдет сегодня в Алматы
4 Ноября 2021 07:52
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций «Кайрат» — «Карабах» пройдет сегодня в 21:30 на «Центральном» стадионе города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
Новости по темеВосемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в Талдыкоргане ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
Напомним, первый матч «Кайрата» и «Карабаха» прошел в Баку закончился победой хозяев со счетом 2:1, причем победный гол «Карабах» забил на 90+1 минуте. Что касается турнирного положения команды в группе Н, то оно выглядит так: «Базель» — 7 очков, «Карабах» — 7, «Кайрат» — 1, «Омония» — 1.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Алматы завалило снегом
- Где смотреть полуфинальные бои ЧМ по боксу с участием казахстанцев
- Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
- Число подлежащих вакцинации от КВИ в Алматы может увеличиться
- Ситуация по коронавирусу стабильная - аким Алматы
- ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047