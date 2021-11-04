Матч группового раунда Лиги конференций «Кайрат» - «Карабах» пройдет сегодня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций «Кайрат» — «Карабах» пройдет сегодня в 21:30 на «Центральном» стадионе города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Напомним, первый матч «Кайрата» и «Карабаха» прошел в Баку закончился победой хозяев со счетом 2:1, причем победный гол «Карабах» забил на 90+1 минуте. Что касается турнирного положения команды в группе Н, то оно выглядит так: «Базель» — 7 очков, «Карабах» — 7, «Кайрат» — 1, «Омония» — 1.