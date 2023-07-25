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    08:54, 25 Июль 2023 | GMT +6

    Матч «Динамо» Загреб - «Астана» в Лиге чемпионов покажут в прямом эфире

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    Photo: fcastana.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 25 на 26 июля «Астана» проведет первый матч с загребским «Динамо» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч пройдет в Загребе и начнется в 00:00 по Астане. Прямая трансляция матча «Динамо» Загреб — «Астана» будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    В новом еврокубковом сезоне «Астана» начала выступление в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда. По сумме двух игр казахстанский клуб оказался сильнее тбилисского «Динамо»: первый матч в Астане закончился со счетом 1:1, а в Тбилиси подопечные Григория Бабаяна одержали победу — 2:1. Что касается загребского «Динамо», то для хорватского клуба это будет первое еврокубковое противостояние в сезоне-2023/24.


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