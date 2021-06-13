Матч Бублика и Голубева за титул «Ролан Гаррос» покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители спорта в прямом эфире на сайте Федерации тенниса Казахстана KTF.KZ увидят финальный матч парного разряда «Ролан Гаррос», в котором за титул поборются Александр Бублик и Андрей Голубев, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в организации, Федерации тенниса Казахстана удалось выкупить телевизионные права на показ решающей встречи между казахстанцами Александром Бубликом/Андреем Голубевым и французами Пьером-Юга Эрбера и Николя Маю.

«Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию финальной битвы за заветный «Кубок мушкетёров» в прямом эфире смотрите на сайте WWW.KTF.KZ», - сообщила пресс-служба ФТК в Instagram.

Напомним, казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде. 10 июня, на центральным корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие, наши ребята впервые в истории казахстанского тенниса в мужском парном разряде вышли в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале наш дуэт обыграл испанцев Пабло Андухара/Педро Мартинеса. В первом сете казахстанцы проиграли 1:6. Во втором игра шла вровень вплоть до 9 гейма. Единственный брейк-пойнт позволил Александру и Андрею забрать вторую партию – 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь в стартовом гейме сделали брейк. Этого им хватило, чтобы довести матч до победы и подарить всем казахстанцам выход в исторический финал.

Встреча продлилась 1 час и 45 минут. За это время Бублик и Голубев сумели реализовать два брейк-пойнта из двух, восемь раз подать навылет и допустить две двойные ошибки.

В свою очередь, Андухар и Мартинес записали в свой актив три брейк-пойнта из шести и допустили четыре двойные ошибки.

В решающей битве за титул казахстанцы сыграют с победителями полуфинальной пары Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах (Колумбия). Таким образом, Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграют в финале турнира серии «Большого шлема». До этого, семь лет назад на «Ролан Гаррос» Андрей доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Александр же играл в полуфинале на Australian Open вместе с еще одним казахстанцем Михаилом Кукушкиным.