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    09:10, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Матч «Барыс» - «Йокерит» покажут в прямом эфире

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    ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - 18 сентября в Хельсинки состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором финский «Йокерит» примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Йокерит» — «Барыс» начнется в 19:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После шести сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе лишь четыре очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Йокерит» за семь матчей набрал 10 очков и идет на четвертой строчке на Западе.

    В своем последнем матче «Барыс» в гостях проиграл аутсайдеру Западной конференции, рижскому «Динамо» — 2:3, а «Йокерит» дома победил нижегородское «Торпедо» — 5:4 по буллитам.



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