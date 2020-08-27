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Матч «Барыс» - «Сарыарка» пройдет без зрителей в столице

27 Августа 2020 11:58
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Матч «Барыс» - «Сарыарка» пройдет без зрителей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня столичный хоккейный клуб «Барыс» проведет первый контрольный матч против карагандинской «Сарыарки», передает МИА «КАзинформ».

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«Начало матча на «Барыс Арене» в 19:00 по времени столицы. МАТЧ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. Состав «Барыса» будет опубликован за час до начала игры», - сообщает ХК «Барыс» в своем Twitter.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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