Матч «Барыс» - «Сарыарка» пройдет без зрителей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня столичный хоккейный клуб «Барыс» проведет первый контрольный матч против карагандинской «Сарыарки», передает МИА «КАзинформ».

«Начало матча на «Барыс Арене» в 19:00 по времени столицы. МАТЧ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. Состав «Барыса» будет опубликован за час до начала игры», - сообщает ХК «Барыс» в своем Twitter.