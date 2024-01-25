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    01:20, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Матч «Барыс» в КХЛ закончился разгромом

    ХК «Барыс»
    Фото: ХК «Барыс»

    В первом матче короткой выездной серии «Барыс» уступил СКА и потерпел третье поражение подряд, передает агентство Kazinform.

    Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда.

    — На исходе шестой минуты Алекс Гальченюк при помощи удачного рикошета открыл счет. А чуть позже питерцы реализовали первое же большинство в матче — Василий Глотов отличился точным броском с вершины. Третья шайба влетела в ворота «Барыса» после броска Марата Хайруллина в начале второй трети.

    После этого эпизода гости смогли выровнять игру и заставили соперников удаляться. Однако с реализацией моментов вновь наметились проблемы. В итоге казахстанцы не использовали несколько верных шансов в большинстве, и получили в ответ четыре шайбы в заключительном периоде. Их авторами стали Арсений Грицюк, Хайруллин и Глотов, оформившие дубли и Степан Фальковский. Больше до финальной сирены счет не изменился, — сообщили в пресс-службе ХК «Барыс».

    Следующий матч «Барыса» с «Ладой» состоится 26 января.

    Теги:
    Спорт Хоккей Казахстан Барыс
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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