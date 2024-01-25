Матч «Барыс» в КХЛ закончился разгромом

Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда.

— На исходе шестой минуты Алекс Гальченюк при помощи удачного рикошета открыл счет. А чуть позже питерцы реализовали первое же большинство в матче — Василий Глотов отличился точным броском с вершины. Третья шайба влетела в ворота «Барыса» после броска Марата Хайруллина в начале второй трети.

После этого эпизода гости смогли выровнять игру и заставили соперников удаляться. Однако с реализацией моментов вновь наметились проблемы. В итоге казахстанцы не использовали несколько верных шансов в большинстве, и получили в ответ четыре шайбы в заключительном периоде. Их авторами стали Арсений Грицюк, Хайруллин и Глотов, оформившие дубли и Степан Фальковский. Больше до финальной сирены счет не изменился, — сообщили в пресс-службе ХК «Барыс».