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    07:45, 31 Май 2021 | GMT +6

    Мать жестоко избила 10-месячного ребенка в Павлодаре: начато расследование

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жестокое избиение 10-месячного ребенка в подъезде попало на видео в городе Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При мониторинге соцсетей в Instagram павлодарские полицейские выявили видео, на котором мать жестоко избивает 10-месячного ребенка.

    «Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города. Установлено, что 32-летняя женщина является матерью ребенка. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначены необходимые экспертизы», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    В полиции отметили, что малолетний осмотрен врачами и угрозы его жизни нет.

    В настоящее время с целью защиты ребенок находится в больнице, где он находится под постоянным наблюдением врачей.

    «Установлено, мать одна воспитывает троих несовершеннолетних детей: 14 и 12 лет, малолетнему - 10 месяцев», – добавил Н. Масимов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Молодежь Павлодарская область
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