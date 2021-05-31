Мать жестоко избила 10-месячного ребенка в Павлодаре: начато расследование
При мониторинге соцсетей в Instagram павлодарские полицейские выявили видео, на котором мать жестоко избивает 10-месячного ребенка.
«Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города. Установлено, что 32-летняя женщина является матерью ребенка. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначены необходимые экспертизы», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
В полиции отметили, что малолетний осмотрен врачами и угрозы его жизни нет.
В настоящее время с целью защиты ребенок находится в больнице, где он находится под постоянным наблюдением врачей.
«Установлено, мать одна воспитывает троих несовершеннолетних детей: 14 и 12 лет, малолетнему - 10 месяцев», – добавил Н. Масимов.