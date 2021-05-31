Мать жестоко избила 10-месячного ребенка в Павлодаре: начато расследование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жестокое избиение 10-месячного ребенка в подъезде попало на видео в городе Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге соцсетей в Instagram павлодарские полицейские выявили видео, на котором мать жестоко избивает 10-месячного ребенка.

«Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города. Установлено, что 32-летняя женщина является матерью ребенка. В отношении нее начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначены необходимые экспертизы», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В полиции отметили, что малолетний осмотрен врачами и угрозы его жизни нет.

В настоящее время с целью защиты ребенок находится в больнице, где он находится под постоянным наблюдением врачей.

«Установлено, мать одна воспитывает троих несовершеннолетних детей: 14 и 12 лет, малолетнему - 10 месяцев», – добавил Н. Масимов.