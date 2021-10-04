Мать выбросила новорожденного в туалет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области мать выбросила новорожденного сына в уличный туалет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошёл в Индерском районе области. Ребёнок, а это мальчик, жив. Он помещён в родильное отделение Индерской районной больницы. Поступил с переохлаждением тела, был реанимирован врачами. В настоящее время его состояние стабильное, средней тяжести.

Мать - 1990 года рождения, жительница Индерского района. Женщина госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы. Находится под наблюдением врачей, получает необходимое лечение», - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по данному факту проводится расследование обстоятельств дела.