Мат в подкастах и песнях: какие меры применяют к незаконному контенту в Казахстане

Министерство культуры и информации Республики Казахстан разъяснило требования, касающиеся использования нецензурных слов и бранной лексики в подкастах, музыкальных произведениях и другом развлекательном контенте, передает корреспондент Kazinform.

По словам председателя Комитета информации Әлішера Мұқажана, при разработке и распространении подкастов, музыкальных произведений и иного развлекательного контента должны соблюдаться требования законодательства Казахстана.

— В интернете и социальных сетях установлены законодательные ограничения на распространение ненормативной лексики, бранных слов и контента, противоречащего общественной морали. Министерство контролирует соблюдение требований закона в средствах массовой информации и на онлайн-платформах, а также ведет регулярный мониторинг размещенного там контента, — отметил спикер.

Согласно данным, представленным МКИ РК, с 1 января 2025 года по 10 августа 2026 года на онлайн-платформах был выявлен 161 материал, содержащий нецензурные слова. Из них 66 были зарегистрированы в прошлом году, а 95 материалов выявили в текущем году до 10 августа.

За этот период 62 выявленных материала были удалены.

По словам председателя Комитета, если материал будет признан противоречащим требованиям закона, то для его удаления или ограничения доступа к нему через установленные механизмы онлайн-платформ направляются соответствующие уведомления и требования.

— Какие именно меры будут применены, зависит от характера выявленного контента и оснований, предусмотренных в законодательстве. А в случае наличия в материале признаков уголовного или административного правонарушения для принятия соответствующего решения в правоохранительные органы направляется уведомление, — сказал Әлішер Мұқажан.

Напомним, ранее сообщалось, что лицам, сквернословившим в интернете, будет введен штраф в размере 86 тысяч теңге.

Также мы рассказывали, почему использование нецензурной лексики в социальных сетях может повлечь административную ответственность.