Мат в прямом эфире: строгий выговор объявлен акиму Щучинска

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Строгий выговор объявлен акиму города Щучинска Олжасу Нурмагамбетову после прямого эфира, где градоначальник отчитывался и отвечал на вопросы местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день распоряжением акима Бурабайского района от 8 августа 2023 года на Нурмагамбетова наложено взыскание дисциплинарное в виде строгого выговора в соответствии с правилами наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих», - прокомментировала ситуацию уполномоченный по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадилова.

Напомним, 3 августа местное издание заявило о том, что аким города Щучинска Олжас Нурмагамбетов после отчета в прямом эфире социальных сетей о проделанной работе нецензурно выразился в адрес горожан. В свою очередь, акимат Бурабайского района опроверг данную информацию.

«В ходе отчетной встречи акима города Щучинска О. Нурмагамбетова с населением вопросы от аудитории не поступали. Сотрудник акимата, проводивший прямой эфир, пояснил, что нецензурные выражения должностным лицом не были допущены. Олжас Нурмагамбетов записал отдельный видеоролик, где заявил, что не позволял себе негативных и нецензурных слов в адрес жителей района», - говорится в сообщении акимата Бурабайского района.

Вместе с тем, тогда же в пресс-службе районного акимата, сообщили, что начато служебное расследование в отношении градоначальника.

Чуть позже выяснилось, что сказанные нецензурные слова были адресованы вовсе не жителям Щучинска, а одному из представителей местных СМИ.