Мать умершего в поезде Атырау-Астрахань мальчика пояснила возможную причину гибели сына

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мать умершего 6 августа в поезде сообщением Атырау-Астрахань мальчика пояснила возможную причину гибели сына, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В социальных сетях было опубликовано видео, на котором мама умершего в поезде сообщением Атырау-Астрахань Святослава Цаплина объяснила возможную причину его смерти. По словам мамы, он с детства страдал тем, что у него лопались сосуды.

«У меня ни к кому нет претензий. Такое может случится с каждым», - сказала женщина, поблагодарив местные власти за оказанную моральную и материальную помощь.

Как ранее сообщалось, группа детей 6 августа направлялась поездом через Астрахань на Кавказ в санаторий «Геолог Казахстана» в Железноводске. Спустя 1,5 часа после отправления поезда одному из детей стало плохо. Скорая, прибывшая на станцию «Нарын», констатировала смерть ребёнка.

По факту смерти мальчика была создана специальная комиссия и возбуждено уголовное дело.



