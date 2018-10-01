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Мать убила 10-летнего сына в Мангистау

17 Октября 2018 10:40 320
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Мать убила 10-летнего сына в Мангистау

АКТАУ КАЗИНФОРМ - В Актау началось судебное расследование в отношении женщины, задушившей собственного сына, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

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По факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 99 УК РК. Виновная взята под стражу.

Назначены необходимые экспертизы, ведется досудебное расследование.

Напомним, 2 дня назад был зарегистрирован жестокий случай. Мать задушила сына, привязав за ноги и руки к батарее. По словам очевидцев, инцидент произошел в 5-м микрорайоне.

Погибшему ребенку было 10 лет.  Мальчик учился в 3 классе школы №7.

По словам соседей, женщина была разведена. Однако ребенок периодически виделся с отцом. Последние 2 месяца женщина часто скандалила с преподавателями в школе.

По данным пресс-службы ДВД области, подозреваямая была задержана на месте приступления. Она не оказывала никакого сопротивления, полностью признала свою вину.

Автор: Әйгерім Ашықбаева

Перевод: Сабина Біржанқызы

 

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия, МВД РК,
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