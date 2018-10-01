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Мать убила 10-летнего сына в Мангистау
АКТАУ КАЗИНФОРМ - В Актау началось судебное расследование в отношении женщины, задушившей собственного сына, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.
По факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 99 УК РК. Виновная взята под стражу.
Назначены необходимые экспертизы, ведется досудебное расследование.
Напомним, 2 дня назад был зарегистрирован жестокий случай. Мать задушила сына, привязав за ноги и руки к батарее. По словам очевидцев, инцидент произошел в 5-м микрорайоне.
Погибшему ребенку было 10 лет. Мальчик учился в 3 классе школы №7.
По словам соседей, женщина была разведена. Однако ребенок периодически виделся с отцом. Последние 2 месяца женщина часто скандалила с преподавателями в школе.
По данным пресс-службы ДВД области, подозреваямая была задержана на месте приступления. Она не оказывала никакого сопротивления, полностью признала свою вину.
Автор: Әйгерім Ашықбаева
Перевод: Сабина Біржанқызы
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