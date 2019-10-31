Мать троих детей спасли от суицида в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре женщина попыталась спрыгнуть с автогужевого моста через реку Иртыш, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 октября около 17:35 к дежурившим на контрольном пункте «Акжол» полицейским обратился Бауыржан Маулимбергенов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. По его словам, неизвестная женщина хотела спрыгнуть с моста. «Я по своим делам ездил в посёлок Ленинский, около 17:30 возвращался в город, - рассказал шофёр. - Двигаясь в сторону Павлодара, на мосту заметил женщину, которая хотела перелезть через перила автогужевого моста, потом увидел, что она перелезла назад и стала расстёгивать свою куртку, которая была длинная; поняв её намерения, я резко остановился и побежал в её сторону. Когда я подбегал к ней, женщина уже сидела на перилах моста и отталкивалась; буквально за какие-то доли секунды я подбежал и сзади схватил за шею, перетянул на землю; я почувствовал от неё запах алкоголя». В полиции добавили, что когда он её спас, женщина плакала, жаловалась, что у неё тяжёлая жизнь, и что она устала. «Я, как мог, успокаивал её, затем привёл на КП. Передав женщину полицейским, уехал домой»,- отметил Бауыржан. Позже выяснилось, что 30-летняя павлодарка имеет троих несовершеннолетних детей. В тот день, поругавшись со своими родными, она решила покончить жизнь самоубийством. Женщина находилась в алкогольном опьянении. «Бауыржану Маулимбергенову 45 лет, он водитель; себя героем не считает, говоря, что на его месте так поступил бы каждый. В свою очередь руководство областного департамента полиции готовит приказ о поощрении героя, спасшего маму троих детей», - заявили в пресс-службе департамента.



