Мать троих детей спас сотрудник акмолинской службы пробации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Инспектор отдела службы пробации города Кокшетау Сауран Ергали помог спасти жизнь матери троих детей, которой стало плохо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, инспектор отдела службы пробации города Кокшетау Сауран Ергали, проверяя своего подучетного по месту жительства поздно вечером, при входе в квартиру застал мать осужденного, лежащую на полу.

«Женщина тяжело дышала и уже не могла ничего сказать. Как выяснилось позже, сын в это время побежал в аптеку. Старший лейтенант бросился звонить в скорую помощь, но, услышав ответ «в течение часа», не теряя времени, аккуратно поднял женщину и на своей машине вместе с подучетным поспешил в приёмный покой больницы города Кокшетау. Оказанная медпомощь в приёмном отделении больницы оказалась недостаточной, в экстренном порядке больную поместили в отделение интенсивной терапии, после чего женщине стало лучше», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

По словам медработников, при поступлении у женщины была явная дыхательная недостаточность, участившиеся приступы одышки, нехватка воздуха, несвоевременная помощь могла обернуться трагедией.

У женщины, кроме сына, который состоит на учете службы пробации, еще двое детей, младшему из которых 13 лет. Семья живёт без отца. Женщина работает поваром в одном из кафе города.

«Я бесконечно благодарна сотруднику пробации Саурану Ергали и его родителям за то, что воспитали такого сына. Если бы не он, мои дети могли остаться сиротами. Из больницы тоже он помог мне приехать, даже навещать заходил. Я очень переживаю за старшего сына, он совершил преступление, избил человека, может быть, виновата в этом и я, что-то недодала ему в воспитании. Надеюсь, все у нас будет хорошо», - отметила мать троих детей.