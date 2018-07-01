Мать сбитого мальчика на ВОАД рассказала, как потерялся ее сын

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мать сбитого мальчика на Восточной объездной дороге (ВОАД) рассказала, как потерялся сын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не поняла, как это произошло. Сын находился во дворе. Прошло где-то более 50 минут. Я думала, что он находится рядом с мужем. А супруг ушел на работу и, видимо, тоже не заметил сына. Дальше не знаю, как он исчез. Я начала искать его, дошла до остановки, но его там не увидела. Потом позвонила в полицию, там нам рассказали, что случилось ДТП, и мы поехали туда», - рассказала мать ребенка Азиза Аскар-оглы.

По рассказам матери, 4-летний Динмухаммед ходил в садик. С детьми был дружелюбен. Женщина пока не отходит от сына ни на секунду.

«Перевели в палату. Врачи сказали, что состояние стабильное. Разговорной речи пока нет. Когда задаю вопросы, глазками водит. Улыбается, когда что-то говорю или рассказываю. Врачи говорят нужно время для восстановления. И терпение...», - добавила Азиза.

Ранее врачи сообщали, что Динмухаммед разговаривает и может принимать пищу. Но у мальчика пока плохо функционируют правая рука и нога. Также медики говорят, что на его реабилитацию понадобится 2-3 недели.

Напомним, 16 июля 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил травму головы.