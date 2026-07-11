Мать пятерых детей скончалась после родов в Таразе

Женщину планово госпитализировали в областной перинатальный центр, однако после оперативного родоразрешения у нее развились тяжелые осложнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Таразе выясняют обстоятельства смерти роженицы, которая скончалась после появления на свет пятого ребенка. Информацию о произошедшем подтвердили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

По данным ведомства, пациентка наблюдалась во время беременности в центральной районной больнице района имени Т. Рыскулова. 9 июня ее в плановом порядке госпитализировали в Жамбылский областной перинатальный центр для родоразрешения.

Из-за медицинских показаний врачи приняли решение провести операцию. 12 июня женщина родила живого мальчика.

Как сообщили медики, в послеродовом периоде состояние пациентки осложнилось. К ее лечению привлекли областных и республиканских специалистов, проводились диагностические, хирургические и реанимационные мероприятия. Несмотря на оказанную помощь, спасти женщину не удалось.

По словам родственников, после кесарева сечения у роженицы поднялась температура, а затем ее состояние стало резко ухудшаться. Близкие утверждают, что в последующие дни пациентку перевозили между медицинскими учреждениями, а за время лечения она перенесла несколько операций и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также родные сообщают, что врачи говорили им о тяжелых послеоперационных осложнениях, включая воспалительный процесс, сепсис и полиорганную недостаточность. Но официально эти сведения пока не были подтверждены.

Причины произошедшего предстоит установить специалистам. Проверку проведет Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Кроме того, областное управление здравоохранения сформировало рабочую группу для служебного расследования.

— Окончательная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в ведомстве.

Другие подробности лечения в управлении раскрывать отказались, сославшись на статью 273 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Согласно этой норме, сведения о диагнозе, состоянии пациента и оказанной ему медицинской помощи относятся к врачебной тайне.

Напомним, недавно в Таразе 30-летняя девушка умерла через месяц после родов.

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