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Мать оставила ребенка в арыке в Алматы

25 Августа 2020 11:48
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Мать оставила ребенка в арыке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мать оставила ребенка в арыке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в полиции, в ночь на 25 августа алматинец нашел ребенка в арыке. Как оказалось, новорожденного малыша в беспомощном состоянии оставили в арыке по проспекту Райымбека в Алмалинском районе.

Очевидец незамедлительно вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники отдела полиции при УП Алмалинского района ищут биологическую мать ребенка и призывают неравнодушных граждан, владеющих какой-либо информацией о женщине, незамедлительно сообщить об этом в полицию.


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#Алматы   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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