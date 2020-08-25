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Мать оставила ребенка в арыке в Алматы
25 Августа 2020 11:48
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мать оставила ребенка в арыке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в полиции, в ночь на 25 августа алматинец нашел ребенка в арыке. Как оказалось, новорожденного малыша в беспомощном состоянии оставили в арыке по проспекту Райымбека в Алмалинском районе.
Очевидец незамедлительно вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу.
В настоящее время сотрудники отдела полиции при УП Алмалинского района ищут биологическую мать ребенка и призывают неравнодушных граждан, владеющих какой-либо информацией о женщине, незамедлительно сообщить об этом в полицию.
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