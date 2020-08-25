Мать оставила ребенка в арыке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мать оставила ребенка в арыке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, в ночь на 25 августа алматинец нашел ребенка в арыке. Как оказалось, новорожденного малыша в беспомощном состоянии оставили в арыке по проспекту Райымбека в Алмалинском районе.

Очевидец незамедлительно вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники отдела полиции при УП Алмалинского района ищут биологическую мать ребенка и призывают неравнодушных граждан, владеющих какой-либо информацией о женщине, незамедлительно сообщить об этом в полицию.