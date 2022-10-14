14 Октября 2022, 19:52

Мать обманом вывезла дочь из Казахстана в Турцию и определила ее в медресе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения при содействии Министерства иностранных дел была проведена работа по возвращению несовершеннолетней гражданки Казахстана из Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

16-летняя гражданка Казахстана была доставлена на родину и в данный момент находится со своей семьей в городе Актобе.

«16-летняя гражданка Казахстана обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка Аружан Саин для оказания содействия в возвращении ее в страну. Из обращения следовало, что несовершеннолетнюю обманным путем вывезла в Турцию мать, которая против воли дочери определила её в медресе для девочек в городе Стамбуле. Между тем, девочка жаловалась, что не имеет возможности общаться с родственниками и скучает по отцу и двум братьям, которые находятся в Казахстане. На основании обращения Аружан Саин, Комитетом по охране прав детей в экстренном порядке отработан вопрос поиска ребенка в Стамбуле через посольство Казахстана в Турции. При содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан удалось найти девочку и оказать ей необходимую помощь в возвращении в Казахстан», - сообщила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Комитетом прав по охране прав детей и дальше будет проводиться работа в интересах защиты прав несовершеннолетних граждан Казахстана.