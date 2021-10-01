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    13:29, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мать, нанёсшую 38 ножевых ранений своему ребёнку, судят в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау судят женщину, нанёсшую 38 ножевых ранений своему грудному ребёнку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, судебный процесс проходит без обвиняемой, в настоящее время проходящей лечение в специализированном медицинском учреждении.

    В ходе судебного разбирательства, со слов мужа 41-летней женщины стало известно, что попытки нанести вред младенцу со стороны его супруги уже были. В день убийства его не было дома, он уехал по делам в районный центр.

    «Обвиняемая Байкиева, разозлившись на то, что ребенок не перестает плакать и не успокаивается, отправилась на кухню, где взяла кухонный нож. Вернувшись в гостиную, она ударила его ножом в грудную клетку. Затем нанесла ещё более 30 ударов ножом. Младенец от полученных травм скончался на месте», - сообщил государственный обвинитель Нурболат Абилов.

    Судебные слушания продолжаются.

    Как ранее сообщалось, четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница села в Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Главная Общество для mail.ru Суды
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