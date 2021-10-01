Мать, нанёсшую 38 ножевых ранений своему ребёнку, судят в Атырау
Как сообщили в пресс-службе областного суда, судебный процесс проходит без обвиняемой, в настоящее время проходящей лечение в специализированном медицинском учреждении.
В ходе судебного разбирательства, со слов мужа 41-летней женщины стало известно, что попытки нанести вред младенцу со стороны его супруги уже были. В день убийства его не было дома, он уехал по делам в районный центр.
«Обвиняемая Байкиева, разозлившись на то, что ребенок не перестает плакать и не успокаивается, отправилась на кухню, где взяла кухонный нож. Вернувшись в гостиную, она ударила его ножом в грудную клетку. Затем нанесла ещё более 30 ударов ножом. Младенец от полученных травм скончался на месте», - сообщил государственный обвинитель Нурболат Абилов.
Судебные слушания продолжаются.
Как ранее сообщалось, четырёхмесячного ребёнка зарезала жительница села в Атырауской области.