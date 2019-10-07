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Мать мертвого младенца, обнаруженного возле мусорки, задержали в Уральске

7 Октября 2019 13:59
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Мать мертвого младенца, обнаруженного возле мусорки, задержали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске задержали мать мертвого младенца, обнаруженного вчера возле мусорного контейнера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

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«Утром 6 октября возле мусорного контейнера в спортивной сумке черного цвета, в целлофановом пакете был обнаружен труп новорожденного ребенка. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудниками Абайского ОП в ходе ОРМ установлена и задержана жительница Уральска, 1988 г. р. Начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка)», - сообщили в полиции.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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