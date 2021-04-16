Мать избила 16-летнего сына до сотрясения мозга в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗНФОРМ - Мать избила подростка до сотрясения мозга в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Инцидент произошёл 9 апреля. В управлении полиции Жанаозена узнали о случае после поступления из городской больницы сообщения о госпитализированном 16-летнем подростке.

«Стало известно, что сотрясение мозга было получено после удара по голове. Подростка избила его мать. Пострадавшего планируют определить в центр адаптации», - пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что мать подростка планируют лишить родительских прав.