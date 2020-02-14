Мать и трое детей погибли от отравления угарным газом в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В результате отравления угарным газом четыре человека погибли, а двое находятся в больницах Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения.

«В поселке Батыр Мунайлинского района угарным газом отравилась целая семья. Вызов в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил 13 февраля в 17 часов 42 минуты. На место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи. Из-за отравления угарным газом погибли мать, 1981, и дети, 2006, 2007 и 2018 годов рождения. Отца, 1977 года рождения, доставили в Мангистаускую областную больницу, а сына, 2011 года рождения, доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу. Мужчина госпитализирован в токсикологию, с дальнейшим переводом в реанимацию. Состояние тяжелое, токсическая энцефалопатия», - отметили в управлении здравоохранения.