Мать и сын в США выиграли в лотерею миллион с разницей в месяц

РОЛИ. КАЗИНФОРМ - Женщина из штата Северная Каролина выиграла в лотерею 500 000 долларов США менее чем через месяц после того, как ее сын забрал джекпот той же самой лотереи в размере 518 774 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UPI.

Пегги Уильямс из столицы штата города Роли рассказала представителям лотереи Северной Каролины, что купила билет Double Diamond Cashword всего за 10 долларов и была потрясена, узнав о призе в размере 500 000 долларов США.

«В это трудно поверить», — сказала она. - Я проверила билет около 10 раз, чтобы убедиться, что не ошиблась».

Менее чем за месяц до этого она побывала в штаб-квартире лотереи, когда ее сын Рэнди выиграл джекпот в размере 518 774 долларов США. Рэнди пришел получать выигрыш в сопровождении мамы.

«Такое ощущение, что нас кто-то благословил», — отметил Рэнди Уильямс.

Семья заявила, что изначально они планировали использовать выигрыш Рэнди, чтобы отремонтировать дом Пегги, но теперь они изучают возможность строительства нового дома.