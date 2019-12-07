Мать и сын отравились после обработки квартиры от клопов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мать и сын отравились после обработки квартиры от клопов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы информирует, что 1 декабря в ГБСНП поступили двое пациентов: мать Б. 1952 г. р. и сын Б. 1987 г. р., с диагнозом: ингаляционное отравление ФОС (средством для выведения от насекомых) тяжелой степени тяжести. Токсическая энцефалопатия. В настоящее время пациенты находятся в отделении реанимации БСМП, состояние расценивается как тяжелое. Необходимое лечение проводится», - сообщили в департаменте.

По предварительным данным 30 ноября, они проводили обработку квартиры от клопов инсектицидом «Палач», приобретенном на рынке города.

В настоящее время департаментом проведены следующие мероприятия: проведен отбор указанного средства для лабораторного исследования, опрошены соседи четырех квартир пострадавших, жалоб на состояние здоровья не предъявляют.