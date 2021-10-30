Мать и ее племянник оставили дома двух маленьких детей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шестилетний и трехлетний дети остались одни дома в Павлодаре. Крики детей через окно о помощи услышал случайный прохожий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 октября, около 16:00 в полицию города Павлодар поступил звонок. Встревоженный прохожий сообщил, что по улице Гагарина, 40/1, подъезд 6, из окна пятого этажа двое детей зовут на помощь», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там отметили, что на место сразу были направлены автопатрули из близлежащего микорайона и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 30-летняя мать двух маленьких детей утром ушла на работу, так как супруг уехал по работе в город Нур-Султан, и оставила малышей с 19-летним племянником.

«Около 15:00 часов племянник, никого не предупредив, ушел на занятия. Оставшись дома одни, мальчики 2015 и 2018 годов рождения через открытое окно попросили помощь, к приезду полиции племянник вернулся домой», - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка отметили, что с детьми все хорошо: их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Хорошо, что в это время неравнодушный прохожий сообщил в полицию, ведь на слуху - много случаев, когда даже в присутствии родителей взбирались на окна, облокачивались на москитную сетку, выпадали и травмировали себя, а были и летальные исходы. Оставшись одни, дети могут воспользоваться спичками, колюще-режущими предметами, упасть с высоты, травмировать друг друга и много другое», - говорят в полиции.

По этому факту с матерью провели беседу профилактического характера о недопущении впредь таких фактов. Она предупреждена. Кроме этого, в отношении законных представителей готовится материал на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодара, где будет рассмотрено поведение родителей.

«Департамент полиции Павлодарской области предупреждает всех родителей, имеющих малолетних и несовершеннолетних детей: помните, дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения.

Нужно научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций – это задача, обязанность и ответственность взрослого человека», - заявили в правоохранительных органах.

Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями, рассудили в ведомстве. В законе предусмотрены меры ответственности лиц, которые заведомо оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, представляющей опасность для его здоровья или жизни, не имеющего возможность самостоятельно справиться с ситуацией в силу различных причин, в том числе и возраста.