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    16:12, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мать и ее племянник оставили дома двух маленьких детей в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Шестилетний и трехлетний дети остались одни дома в Павлодаре. Крики детей через окно о помощи услышал случайный прохожий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 октября, около 16:00 в полицию города Павлодар поступил звонок. Встревоженный прохожий сообщил, что по улице Гагарина, 40/1, подъезд 6, из окна пятого этажа двое детей зовут на помощь», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Там отметили, что на место сразу были направлены автопатрули из близлежащего микорайона и следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 30-летняя мать двух маленьких детей утром ушла на работу, так как супруг уехал по работе в город Нур-Султан, и оставила малышей с 19-летним племянником.

    «Около 15:00 часов племянник, никого не предупредив, ушел на занятия. Оставшись дома одни, мальчики 2015 и 2018 годов рождения через открытое окно попросили помощь, к приезду полиции племянник вернулся домой», - добавили в пресс-службе.

    Стражи порядка отметили, что с детьми все хорошо: их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    «Хорошо, что в это время неравнодушный прохожий сообщил в полицию, ведь на слуху - много случаев, когда даже в присутствии родителей взбирались на окна, облокачивались на москитную сетку, выпадали и травмировали себя, а были и летальные исходы. Оставшись одни, дети могут воспользоваться спичками, колюще-режущими предметами, упасть с высоты, травмировать друг друга и много другое», - говорят в полиции.

    По этому факту с матерью провели беседу профилактического характера о недопущении впредь таких фактов. Она предупреждена. Кроме этого, в отношении законных представителей готовится материал на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодара, где будет рассмотрено поведение родителей.

    «Департамент полиции Павлодарской области предупреждает всех родителей, имеющих малолетних и несовершеннолетних детей: помните, дети не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения.

    Нужно научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций – это задача, обязанность и ответственность взрослого человека», - заявили в правоохранительных органах.

    Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями, рассудили в ведомстве. В законе предусмотрены меры ответственности лиц, которые заведомо оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, представляющей опасность для его здоровья или жизни, не имеющего возможность самостоятельно справиться с ситуацией в силу различных причин, в том числе и возраста.


    Теги:
    Регионы Казахстана Правоохранительные органы Павлодарская область
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