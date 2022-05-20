20 Мая 2022 15:22

Мать и дочь погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли мать и ее 3-летняя дочь. ДТП произошло ночью в Байганинском районе области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

В ночь на 20 мая 40-летний водитель, житель Байганинского района, ехал со своей семьей на автомашине «Renault Duster» и попал в ДТП на 248 километре автодороги «Актобе-Астрахань», в 1 километре от поселка Карауылкелды.

«Водитель «Renault Duster» наехал на грузовую автомашину «IVEKO», припаркованную на обочине дороги. От удара автомашина «Renault Duster» столкнулась с припаркованной на обочине другой грузовой автомашиной «КамАЗ». В результате аварии 41-летняя супруга и 3-х летняя дочь водителя автомашины «Renault Duster» от полученных травм скончались на месте ДТП», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Сам водитель с несовершеннолетним сыном, 2005 года рождения, были госпитализированы в реанимационное отделение центральной больницы Байганинского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».