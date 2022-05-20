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Мать и дочь погибли в ДТП в Актюбинской области
20 Мая 2022 15:22

Мать и дочь погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли мать и ее 3-летняя дочь. ДТП произошло ночью в Байганинском районе области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

В ночь на 20 мая 40-летний водитель, житель Байганинского района, ехал со своей семьей на автомашине «Renault Duster» и попал в ДТП на 248 километре автодороги «Актобе-Астрахань», в 1 километре от поселка Карауылкелды.

«Водитель «Renault Duster» наехал на грузовую автомашину «IVEKO», припаркованную на обочине дороги. От удара автомашина «Renault Duster» столкнулась с припаркованной на обочине другой грузовой автомашиной «КамАЗ». В результате аварии 41-летняя супруга и 3-х летняя дочь водителя автомашины «Renault Duster» от полученных травм скончались на месте ДТП», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Сам водитель с несовершеннолетним сыном, 2005 года рождения, были госпитализированы в реанимационное отделение центральной больницы Байганинского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».


Автор:
Корреспондент
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