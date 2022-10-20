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Мать и дочь погибли под колесами авто в Алматинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2022, 16:33
Мать и дочь погибли под колесами авто в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – ДТП произошло в Алматинской области. Мать с малолетней дочерью скончались на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября около 09:50 часов 20-летний водитель автомашины «Mercedes» допустил наезд на двух пешеходов.

Предварительно, водитель следуя в западном направлении по а/д Алматы – Алатау на 4 км вблизи села Туздыбастау, совершая маневр обгона и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящих на обочине дороги 28-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь.

В результате ДТП от полученных травм 28-летняя жительница Алматы и ее дочь скончались на месте.

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В отношении водителя начато производство досудебного расследования по части четвертой статьи 345 УК РК.

В настоящее время виновник ДТП задержан и водворен в ИВС УП Талгарского района.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководством департамента полиции.


Фото: polisia.kz

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