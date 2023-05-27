Мать двоих детей полгода ищут в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Последний раз она выходила на связь в январе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили поисковики «VITA», жительница Павлодара, 29-летняя Арайлым Хаджаева вышла из дома, находящегося по улице М. Жусупа, и не вернулась. Известно, что у Арайлым двое детей.

По информации поисковиков, девушка ростом 160 см, у нее карие глаза и черные волосы, а также шрам на левой руке. Во что она была одета, не сообщается.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о девушке, сообщать по номерам: 7 (747) 615 55 63 Катерина или 7 (777) 334 82 01 Светлана.