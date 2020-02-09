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Мать двоих детей открыла мини-пекарню в селе в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 25-летняя мать двоих детей на средства государственного гранта в 505 тысяч тенге открыла в родном ауле Караколь Мугалжарского района мини-пекарню, продукцией которого снабжает всех сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вначале 25-летняя Мерей Калышева прошла месячные курсы«Жас кәсіпкер» в Палате предпринимателей. С первых дней учебы она вынашивала идею открытия мини-пекарни в родном ауле, где проживает порядка 600 человек.
После обучения и защиты проекта на грантовые средства в размере 505 тысяч тенге Мерей приобрела печь на 30 форм, тестомес и формы для булок. Под пекарню оборудовала летний домик на придомовой территории.
Хлеб в пекарне выпекается ежедневно. Стоимость -100 тенге за булку. В пятницу предприниматель реализует хлеб на 10 тенге ниже установленной стоимости. Принимает заказы на торты, булочки и кекс. На попечении у молодой предпринимательницы несколько нуждающихся семей, которых она бесплатно обеспечивает хлебом.
«Местная пекарня закрылась лет 10-15 назад. А привозной хлеб в местных магазинах не всегда достается всем сельчанам, да и что сравнится со свежей домашней выпечкой. Я сама люблю работать с тестом, прошла даже курсы по кулинарному делу, выпекала на дому торты, пироги на заказ. Осенью прошлого года я прошла обучение по основам предпринимательства «Жас кәсіпкер». Этот проект помог мне воплотить мою мечту в реальность. Я одна воспитываю двоих детей, и самостоятельно открыть свое дело боялась. Здесь я не только получила знания, но и смогла защитить проект и выиграть государственный грант на развитие своей идеи», - говорит Мерей Калышева.
Бизнесу Мерей Калышевой всего три месяца, но она уже смогла себя зарекомендовать среди клиентов. В перспективе намерена расширить пекарню, открыть несколько рабочих мест.
По информации филиала палаты предпринимателей, на сегодняшний день в Мугалжарском районе зарегистрировано более 3,5 тысяч субъектов предпринимательства, из которых 3 202 активных.
«В 2019 году по программе «Бастау» прошли обучение 470 жителей района, 195 из них защитили свои бизнес-проекты, 28 проектов профинансированы, 90 - получили государственные гранты. По проекту «Жас кәсіпкер» обучились 118 человек, из них 79 защитили бизнес-проекты, 54 получив грант от государства, открыли дело», - сообщил директор филиала Палаты Бернияз Длимов.
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